هيونداي I30 N Line موديل 2019 ليست هاتشباك ساخنة ولكنها لاتزال مثيرة

أميرة خالد(صدى):

في حال كنتم تبحثون عن سيارة هاتشباك توفر متعة القيادة أكثر من كونها هاتشباك مدمجة للقيادة اليومية العادية ، فبالتأكيد سيكون من الصعب كذلك التفكير في الهاتشباك الساخنة بسبب التعليق الصلب والقوة الكبيرة للمحركات التي لا تناسب الكل ولهذا قررت شركة مثل هيونداي حل هذه المشكلة من خلال توفير سيارة I30 N Line الجديدة التي تخترق مشهد السيارات.

وستندرج السيارة بين نسخة I30 الهاتشباك بخمسة أبواب وI30 N ، وستكون قريبة في الشكل من موديلات I30 N مع حصولها على بعض الجوانب الديناميكية منها ولكن بدون ان يؤثر ذلك على امكانية قيادتها بصورة يومية مثل I30 العادية كما زودت السيارة باطارات ميشلان بايلوت سبورت 4 تحيط بعجلات قياس 18 بوصة.

أما التعليق والشاسيه فاستفادوا من موديل I30 N لتوفير متعة القيادة والتحكم الكامل في الطرق المتعرجة كما شملت التحسينات في السيارة المكابح من خلال أقراص رياضية جديدة 16 بوصة في الأمام. كما تم تحسين استجابة المحرك مع توفر خيار لمحرك 1.4 لتر T-GDI بشاحن توربيني رباعي الاسطوانات ومحرك 1.6 لتر CRDI رباعي الاسطوانات بشاحن توربيني ديزل والمحرك الأول بقوة 138 حصان والثاني 134 حصان.

وستبدأ مبيعات السيارة في أوروبا في نهاية الصيف وستشمل خطوط فضية على الصادمين الأمامي والخلفي وكواتم الصوت في الخلف مع مقاعد بفرش جلدي ودواسات من الصلب وفرش جلدي مثقب على عجلة القيادة الرياضية.