الاتحاد يتحرر من القضايا الخارجية.. رسميا

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، برئاسة الأستاذ نواف بن ناصر المقيرن، تسوية كافة قضايا الديون والمطالبات المالية الخارجية ضد النادي، والتي كبلته لسنوات وعرضته لعقوبات قاسية.

وأوضح النادي في بيان له، أن رئيس مجلس الإدارة قام بزيارة ” فيفا ” ووقف على القضايا المتعثرة والتزم أمام المسؤولين عن هذه القضايا على معالجتها بشكل سريع ونهائي.

وأشار إلى أن ما أعلنه ” فيفا ” خلال الأيام الماضية عن خلو قائمة القضايا الحرجة والقابلة للعقوبات من اسم نادي الاتحاد أول خطوات تصحيح الوضع، مضيفًا أن نائب رئيس مجلس الادارة أغلق اخر القضايا الخارجية الكبيرة المتثملة في قضية المدرب الروماني السابق فيكتور بيتوركا.

وقدمت إدارة النادي، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد على دعمه ودوره الحاسم في تجنيب النادي العقوبات، وكذلك الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة