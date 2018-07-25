صحيفة أمريكية تصف ولي العهد بـ ” الحكيم ” وتندهش من أهداف ” رؤية 2030 “

نايف السالم(صدى):

سلَّطت صحيفة ” ذا كونفيرزيشن ” الأمريكية، الضوء على إصلاحات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في المملكة، واصفة إياه بـ ” الحكيم ” .

وعلّقت الصحيفة في تقرير لها، على أهداف رؤية 2030 والتي شملت تنويع مصاد الدخل، وتحسين الخدمات العامة والحد بشكل كبير من الاعتماد على النفط، معتبرة تنويع مصادر الدخل ” أمر مدهش ” بالنسبة لدولة غنية بالنفط.

كما ذكرت الصحيفة، أن هناك تحسينات في البنية التحتية الاقتصادية، مشيرة إلى أن رؤية 2030 تتضمن قائمة من الأهداف الطموحة ومنها: الدخول في أكبر 15 اقتصادًا في العالم، زيادة حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي من 40٪ إلى 65٪؛ تصنيع 50 ٪ من المعدات العسكرية محليًا، رفع عنصر التصدير من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16٪ إلى 50٪؛ زيادة إيرادات الدولة غير النفطية خمسة أضعاف، وغيرها من الأهداف.

وأوضحت أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف، سرعان ما أدخل ولي العهد السعودي أجندة تحرير الاقتصاد والمجتمع، مضيفة أنه ربما كان أكبر مشروع له هو نيوم، و المتوقع أن يكلف 500 مليار دولار ، ويؤمل أن يجتذب مبالغ ضخمة من الاستثمارات الأجنبية.

وأضافت : ” وفي الوقت نفسه، بذل جهودًا لخفض البيروقراطية والتشريعات المقيدة التي خنقت القطاع الخاص السعودي، وسمح للنساء بقيادة السيارات وفتح أعمالهن الخاصة ” .

وأكدت الصحيفة، أن هناك تحديات كبيرة ستواجهها خلال تنفيذ رؤية 2030، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الحالي هو خطوة عملاقة إلى الأمام من أجل رفاهية المملكة في المستقبل.