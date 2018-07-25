جامعة الطائف: 4 وظائف صحية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الطائف، اليوم الأربعاء، عن توافر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة التي ترغب في شغلها عن طريق المسابقة بالمؤهلين.

وأوضحت ” الجامعة ” ، أن التقديم متاح إعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16/11/1439 وتنتهي يوم الخميس الموافق 20/11/1439 الساعة الثانية عشر ظهراً.

وأكدت ” الجامعة ” ، على أن الوظائف الشاغرة هي :

1. طبيب استشاري: شهادة الدكتوراه أو الزمالة أو ما يعادلها مع خبرة 3 سنوات في أحد التخصصات التالية: ( باطنه – جراحة – نساء وولادة – طب الأسرة أنف وأذن وحنجرة – جلدية – عيون – أطفال)، والأولوية للحاصلين على تخصص دقيق مع توفر تصنيف وتسجيل مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (رجال/ نساء).

2. طبيب نائب: شهادة علمية أو مهنية لا تقل عن سنتين بعد الدرجة الجامعية في أحد التخصصات التالية: ( باطنة – طب الأسرة – جراحة – عيون – نساء وولادة – أطفال – جلدية – أنف وأذن وحنجرة – صحة عامة)، مع توفر تصنيف وتسجيل مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (رجال/ نساء).

3. طبيب مقيم: الدرجة الجامعية في الطب البشري تخصص (طب وجراحة) مع اجتياز فترة التدريب اللازمة للتخرج، مع توفر تصنيف وتسجيل مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (رجال/ نساء).

4. أخصائي استشاري غير طبيب: الدكتوراه في أحد التخصصات التالية: (المختبرات – العلاج الطبيعي – الأشعة – التمريض) مع خبرة 3 سنوات في التخصص، والأولوية للحاصلين على تخصص دقيق مع توفر تصنيف وتسجيل مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (رجال/ نساء).

وأشارت ” الجامعة ” ، إلى أن تقديم المستندات المطلوبة للتقديم يتم عن طريق الحضور الشخصي وتسليمها يدويًا، لافتة إلى أنه تم تخصيص مبنى الإدارة العامة لشؤون هيئة التدريس والموظفين بمقر الجامعة بالحوية لاستلام طلبات الرجال، بينما يتم استقبال أوراق السيدات بوحدة شؤون الموظفات بشطر الطالبات.