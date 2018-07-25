أردوغان يقود الشعب للهاوية..الإفلاس يدفع تركيا للاقتراض

أنقرة(صدى):

يبدو أن سياسات أردوغان لقد أوصلت تركيا بالفعل إلى حافة الهاوية؛ وسط استمراره في التلاعب بأحلام شعبه وبيع الأوهام لهم .

وفي هذا السياق أكد موقع (دويتشه فيله) على أن تركيا تتجه نحو إفلاس محتوم يبدأ عبر سلسلة إفلاسات ستنتقل مثل أحجار الدومينو ليس في الشركات الكبرى، بل في الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في البلاد.

وكشف أحمد سيفير مستشار رئيس الجمهورية التركي السابق عبد الله غول، في مقال بصحيفة ” يني داغ ” أن هناك مفاوضات سرية بين تركيا وصندوق النقد الدولي بدأت بالفعل من أجل الحصول على قرض قدره 50 مليار دولار للمساهمة في تسديد الديون الخارجية المترتبة على البنوك والشركات التركية.

وأوضح هولجر زشايبيتز المحرر الاقتصادي في صحيفة ” دي فيلت ” أنه هناك بنوكًا وشركات تركية مطالبة بتسديد 182 مليار دولار كجزء من ديونها الخارجية، وذلك في غضون عام.

ولفت إلى أن هذا أمر غير ممكن، فضلًا عن أنها لن تستطيع القيام بذلك بمفردها، لذا حان الوقت لأنقرة لتطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي.

وفي السياق ذاته قال الخبير الاقتصادي أتيلا يسيلادا، إن أردوغان لا يسيطر على البنك المركزي فقط، بل كل المؤسسات والأفراد تحت سيطرة أردوغان، موضحًا أن هذا يعني عدم توفر أي حريات أو قدرة على اتخاذ أبسط القرارات دون إذنه.

وأضاف : “ميل أردوغان إلى الاستيلاء على كل سلطة اتخاذ القرار تسبب في عدم استقرار الأسواق إلى حد كبير .