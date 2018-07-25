هيئة الثقافة تنظم ” دورة الإخراج ” بالتعاون مع جامعة USC الأمريكية

محمد السعران(صدى):

انطلقت في مدينة الرياض دورة الإخراج التي تنظمها الهيئة العامة للثقافة بالتعاون مع جامعة USC الأمريكية، بمشاركة مواهب وطنية متخصصة في مجال صناعة الأفلام. وتتركز الدورة التي تستمر لأسبوع على مفاهيم تتعلق بالأدوات التي يمتلكها المخرج لمنح فيلمه دلالات تعبيرية مركزة، مثل توجيه الممثلين وما يترتب على ذلك من إدارة لمشاعر الشخصيات والتحكم فيها. ويتعرّف المشاركون في الدورة على بنية المشهد وتحليل مكوناته وتوجيهها بالطريقة التي تسمح للمخرج بصياغة معنى الفيلم بشكل دقيق.

وتأتي الدورة ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي تقدمها الهيئة العامة للثقافة ممثلة بالمجلس السعودي للأفلام لتطوير صناعة الأفلام في المملكة وتمكين المواهب الوطنية في هذا المجال من الحصول على المعرفة الصحيحة وتطوير إمكاناتها.

وتتعاون الهيئة في هذه الدورات مع أهم الجامعات والمعاهد العالمية المتخصصة في تعليم صناعة الأفلام، مثل جامعة ” لافيميس ” وجامعة ” غوبلاينز ” وUSC school of cinematic arts التابع لجامعة USC، وStudio School وFilm Independent .