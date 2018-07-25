” خبير استراتيجي ” يهاجم حمد بن جاسم بعد تصريحه عن إيران و يُعدد جرائم طهران
شن الخبير السياسي والاستراتيجي، أمجد طه، هجومًا لازعًا على حمد بن جاسم بن جبر، رئيس وزراء قطر السابق، على خلفية دفاعه عن إيران واعتبارها دولة جارة ولايجوز معاداتها مطلقا.
وقال ” طه ” خلال تغريدة عبر حسابه في تويتر: ” مصيبتك يا بن جبر أن ترى في إيران جار وترى إيران في العرب أعداء!تحتل إيران الأحواز و٣جزر الإمارات وقتلت مليون عراقي ونصف مليون سوري ودمرت اليمن ولبنان!..تعرف ماذا يعني ان تقول إيران الخليج فارسياً اي تقول لأجيالها هذه الأرض لكم فاسترجعوها!.
جاء ذلك تعليقًا على تغريدة حمد بن جاسم بن جبر في تويتر والتي تضمنت: ” لابد أن نقر بأن إيران جارة نختلف معها في بعض السياسات ولكن يجب أن لا نصل معها للعداء المطلق بل هي فرصتنا كمجلس تعاون أن نتفاوض في ظل هذه الضغوط لنصل إلى أرضيّة مشتركة للتعايش مع هذا الجار، مشيرا أنه يجب أن لا نكون كخيار دائماً يستخدم ولا نتعظ من الماضي القريب ” .
رااايق[ عدد التعليقات: 5008 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا من يوم هو وزير خارجية وهو فاشل **
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فشله ** كان يتغطى بسبب وجود دول الخليج و وزراء خارجيتها *!!
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حتى أذكر مرة كان يقول ( أحنا نكذب على إيران و إيران تكذب علينا )**!!!!!!
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بالله عليكم ** هذا كلام وزير خارجية يقوله للأعلام ** من جد ثواره و فشل *!!!
ابو طيف[ عدد التعليقات: 803 ] نشر منذ 58 دقيقة
الله ينتقم من ايران وقطر وكل من يدعم الارهاب
الواقع[ عدد التعليقات: 6377 ] نشر منذ 51 دقيقة
تعليق المدعو ضيف الشيطان نعلم أنك صهيوني قذر ولكن امك إيران دولة كرتونية صنعها الغرب كما صنع إسرائيل في الشرق الأوسط و تعتبر حذا وجزمة قديمة لاقيمة لها بين العرب والمسلمين السنة بشكل خاص ولايوجد شئ اسمه خليج فارسي هذا خليج عمر بن الخطاب وقريبا جدا يصبح الاسم المعتمد عند العرب والمسلمين كافة والسعودية ولله الحمد تملك سلاح الردع الاستراتيجي الذي تعلمه إيران وحتى من هو اكبر من إيران والسعودية هي القوة الصاعدة الحقيقية عسكريا اقتصاديا سياسيا غصب عن خشمك يا عدو الله
صحيح[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 46 دقيقة
ايران وقطر وجهان لعمله واحده يترك الخليجين ويشق صفهم ويتجه للدوله الفارسيه لقد فقد عقله
صحيح[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 43 دقيقة
ايران وقطر وجهان لعمله واحده يترك الخليجين ويشق صفهم ويتجه للدوله الفارسيه لقد فقد عقله
زائر[ عدد التعليقات: 1590 ] نشر منذ 28 دقيقة
نحذر منها ونكون اقوياء لانها ماتتمني الخير للخليج وتحاول تتبع سياسه فرق تسد تستميل بعض الدول الخليجيه بالكذب وانا جيران وهي تسوي قلاقل بادواتها عن طريق طرف ثالث و هي بعيد تقل للعالم مالنا شغل هم كذا انتم شايفين ماتعرضنا لاحد الله يكفينا شرهم ويجعل كيدهم في نحرهم