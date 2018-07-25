” خبير استراتيجي ” يهاجم حمد بن جاسم بعد تصريحه عن إيران و يُعدد جرائم طهران

طلال الضوي(صدى):

شن الخبير السياسي والاستراتيجي، أمجد طه، هجومًا لازعًا على حمد بن جاسم بن جبر، رئيس وزراء قطر السابق، على خلفية دفاعه عن إيران واعتبارها دولة جارة ولايجوز معاداتها مطلقا.

وقال ” طه ” خلال تغريدة عبر حسابه في تويتر: ” ‏مصيبتك يا بن جبر أن ترى في ‎إيران جار وترى إيران في العرب أعداء!تحتل إيران ‎الأحواز و٣جزر ‎الإمارات وقتلت مليون عراقي ونصف مليون سوري ودمرت اليمن ولبنان!..تعرف ماذا يعني ان تقول إيران الخليج فارسياً اي تقول لأجيالها هذه الأرض لكم فاسترجعوها!.

جاء ذلك تعليقًا على تغريدة حمد بن جاسم بن جبر في تويتر والتي تضمنت: ” لابد أن نقر بأن إيران جارة نختلف معها في بعض السياسات ولكن يجب أن لا نصل معها للعداء المطلق بل هي فرصتنا كمجلس تعاون أن نتفاوض في ظل هذه الضغوط لنصل إلى أرضيّة مشتركة للتعايش مع هذا الجار، مشيرا أنه يجب أن لا نكون كخيار دائماً يستخدم ولا نتعظ من الماضي القريب ” .