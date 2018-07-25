أمير عسير يوجه الإدارات الحكومية والمؤسسات الخاصة بتركيب كاميرات مراقبة 

حسين العلي(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، أمير منطقة عسير ، جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة بالمنطقة ، بضرورة تركيبب كاميرات مراقبة بالمنشآت الخاصة بها ، في إجراء مواكب لاعتماد إنشاء مركز المعلومات الوطني الموحد 911 بمنطقة عسير .

وأوضح المشرف العام على الشؤون الإعلامية بمكتب أمير عسير المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة، سعد بن عبدالله آل ثابت ، أن توجيه الأمير فيصل بن خالد المبلغ لجميع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة في المنطقة والقاضي بضرورة تركيبب كاميرات مراقبة بالمنشآت خاصة بها ، يأتي تفعيلا لمفهوم الوطن الآمن عبر التحول إلى منظومة إلكترونية للاستفادة من التقنيات وتسخيرها في العمل الأمني والحد من بعض الظواهر السلبية .

وأوضح آل ثابت أن توجيه سمو أمير منطقة عسير جاء بهدف حماية الادارات الحكومية والمنشآت الخاصة ، مشدداً في الوقت ذاته على أن توجيه سموه الكريم نص على إلزام جميع الشركات والمؤسسات وأصحاب المواقع التجارية والسكنية المرخصة بتركيب كاميرات وفق مواصفات خاصة ليتم ربطها بنظام إدارة كاميرات المراقبة التلفزيونية المركزي .

واختتم آل ثابت تصريحه بحرص إمارة منطقة عسير على أهمية تكثيف جهود الإدارات الحكومية والمؤسسات الخاصة بالمنطقة ، والتعاون فيما بينها ، والقيام بأدوارها اللازمة ، كل فيما يخصه للإرتقاء بكل الخدمات المقدمة في منطقة عسير.