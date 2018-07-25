فتاة تطلب الخلع من زوجها دفاعًا عن عملها
أضطرت زوجة مصرية إلى اللجوء إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى خلع للتخلص من معانتها مع زوجها الذي اكتشف عملها كخادمة في البيوت بعد زواجهما بفترة.
ولم تعترف الزوجة له بعملها قبل زواجهما خوفًا منه ومن نظرته إليها، واستمرت علاقتهما بالحب والود حتى اكتشف زوجها أنها تعمل خادمة في البيوت.
وقالت أمام المحكمة إنها تعمل خادمة لتساعد والدها المريض ولكي تحافظ على شرفها أفضل من أن تتحول إلى ساقطة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31417 ] نشر منذ 18 دقيقة
قالت لزوجها🙅🙎
أنت لاتحب السفر
ولاتحب الطلعات ولا أكل المطاعم
ممكن تعلمني وش تحب بهاالدنيا🤷
قال أحبك أنتي🙈
خرب عليها الهووووشه🤗
من كتاب ترويض الأفعاعي وكن دفاعي😂😂😂