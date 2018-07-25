فتاة تطلب الخلع من زوجها دفاعًا عن عملها

القاهرة(صدى):

أضطرت زوجة مصرية إلى اللجوء إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى خلع للتخلص من معانتها مع زوجها الذي اكتشف عملها كخادمة في البيوت بعد زواجهما بفترة.

ولم تعترف الزوجة له بعملها قبل زواجهما خوفًا منه ومن نظرته إليها، واستمرت علاقتهما بالحب والود حتى اكتشف زوجها أنها تعمل خادمة في البيوت.

وقالت أمام المحكمة إنها تعمل خادمة لتساعد والدها المريض ولكي تحافظ على شرفها أفضل من أن تتحول إلى ساقطة.