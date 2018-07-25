ضبط أب ذبح زوجته ووضع سم فئران لأطفاله في الطعام

القاهرة(صدى):

ألقت الجهات الأمنية المصرية القبض على رجل في محافظة دمياط؛ لقيامه بذبح زوجته ووضع سم فئران لأطفاله الأربعة في الطعام .

وفي التفاصيل، كان يعاني الأب الذي يعمل سائق ” توك توك ” من أزمة مالية، وتراكمت عليه الديون؛ فقرر التخلص من أسرته؛ حيث ذبح زوجته ووضع السم في طعام أطفاله الأربعة ، حيث لا يزال اثنين منهما على قيد الحياة يصارعان الموت.

وأوضحت التحريات الأولية أن الأب سبق اتهامه بقتل نجله من زوجته الأولى، بجانب وضع سم لابنته الصغرى منذ أسبوعين وتم إنقاذها.