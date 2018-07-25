ارتفاع مبيعات أودي في المملكة

أميرة خالد(صدى):

أعلنت شركة ساماكو للسيارات ، الوكيل الحصري لسيارات أودي في المملكة ، عن نمو كبير في المبيعات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة أن هذا النمو بفضل السماح للنساء بقيادة السيارات في البلاد.

وتقول الشركة إن مبيعاتها للنساء ، في بعض أجزاء المملكة ، تزيد عن 50٪ من إجمالي المبيعات في يونيو.

وعلقت ساماكو بأن صالات عرض أودي قد شهدت في وقت سابق من هذا العام اقبال من النساء ، لكن هذه المسألة أصبحت أكثر أهمية منذ بداية شهر يونيو ، مما عكس الرغبة في معرفة مزيد من النساء عن سيارات أودي.

وغطت استفسارات السيدات في صالات العرض جميع جوانب عملية الشراء ، بما في ذلك المبيعات النقدية والائتمانية وخدمات ما بعد البيع.

كما كان هناك نقاش لاختلاف تقنيات سيارة أودي ، وخاصة تلك التي بن أودي عن منافسين آخرين في السوق السعودية.

وسجلت الشركة مبيعات أعلى في طرازات A8 و A5 و Q2 و Q7. كما ازداد الطلب على مبيعات طرازات Sport RS منذ دخول القرار الملكي لقيادة النساء حيز التنفيذ ، وهو ما يشير إلى تفضيل النساء لهذه السيارات.

ولتلبية العدد المتزايد من النساء اللاتي تزرن صالات عرض أودي ، قامت ساماكو أوتوموتيف بتوظيف سيدات سعوديات لاستقبال زوار معارضهن. كما أنهم استخدموا مستشاري المبيعات الإناث لأول مرة في السعودية ، لمساعدة النساء واجابة استفساراتهن ولتوضيح وإثبات أنظمة الحماية المتقدمة وبرامج المساعدة للسائق. كما تقدم الشركة عددًا من جلسات اختبار القيادة للسيدات لتمكينهن من تجربة أولى لنماذج أودي الخاصة بهن ، بما في ذلك عروض كفاءة الوقود المتميزة والأداء الرائع والتركيز على الراحة والملاءمة للنساء في متعة القيادة. والتطبيق العملي والقدرة على المناورة.

وقال كيرم تاس ، المدير العام لعلامة أودي في ساماكو أوتوموتيف: ” تتوقع شركات السيارات زيادة في المبيعات بسبب دخول النساء كعملاء محتملين. وفي الوقت نفسه ، نتوقع تحقيق زيادة معقولة في المبيعات ، ولكن لدهشتنا ، تبلغ المبيعات لعملائنا النساء 20٪ من إجمالي مبيعاتنا في جميع أنحاء المملكة حتى الآن.