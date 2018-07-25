النصر يفتح خط مفاوضات مع مهاجم فرنسي بجانب ” موسى “
في الوقت الذي تواصل فيه إدارة النصر مفاوضاتها لضم اللاعب النيجيري أحمد موسى، بدأت في التفاوض مع مهاجم أجنبي.
وقالت مصادر إن النصر فتح خط مفاوضات مع المهاجم الفرنسي أندريه بيير جينياك، والذي يبلغ 32 عامًا ويلعب لنادي تيجريس أونال المكسيكي .
يجدر الإشارة إلى أن المفاوضات مع أحمد موسى شهدت ضغوطات عديدة إلا أن النصر يبدو متمسكًا وواثقًا في ضمه؛ حيث رفض نادي ليسترسيتي أولى عروض النصر من أجل موسى لكن العالمي قام بتقديم عرض جديد.
زائر[ عدد التعليقات: 2518 ] نشر منذ 23 دقيقة
اول شي خليهم يجيبون لاعب عليه القيمة
للان مافي لاعب على قد الطموح بصراحة
واللي زاد الطين بله الاعلام النصراوي مجننا بكذبهم وان اي لاعب وقعوا معه لاعب كبير
الى الان بكل صراحة كل صفقات الهلال مع الاجانب اللي عندهممن الموسم الماضي ومع الاعبين الدولين هو اقوى نادي ونادي جاهز لدوري وغير الدوري