بالفيديو.. نجوى كرم تشعل مواقع التواصل ببراعتها بالرقص على الدبكة
نشرت النجمة نجوى كرم ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ظهرت فيه وهي تحيي حفلاً خاصاً في منطقة البقاع اللبنانية .
وبدت في المقطع المصور وهي تغني وترقص الدبكة اللبنانية التقليدية إلى جانب عدد من الحضور .
وتعليقاً على الفيديو، أوضحت نجوى أنه التقط خلال حفلة أقامها نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي .
وكتبت : ” نجوى كرم ودبكة لبنانية من الحفلة الخاصة لدولة الرئيس إيلي الفرزلي ” .. كما نشرت صورة لها برفقة الأخير وهما يؤديان الدبكة .
وعلقت: ” شمس الغنية نجوى كرم وأهل زحلة والبقاع يكرّمون دولة الرئيس إيلي الفرزلي بحفل خاص احتفالاً بتعيينه ” نائب رئيس مجلس النواب ” .
jamalco[ عدد التعليقات: 5848 ] نشر منذ 1 ساعة
وصدق المثل يمووووووووووووووووت الزمار وصوابعه تتحرررررررررررررررررررررك