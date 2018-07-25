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بالفيديو.. نجوى كرم تشعل مواقع التواصل ببراعتها بالرقص على الدبكة

بالفيديو.. نجوى كرم تشعل مواقع التواصل ببراعتها بالرقص على الدبكة
أماني الغامدي(صدى):

نشرت النجمة نجوى كرم ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ظهرت فيه وهي تحيي حفلاً خاصاً في منطقة البقاع اللبنانية .

وبدت في المقطع المصور وهي تغني وترقص الدبكة اللبنانية التقليدية إلى جانب عدد من الحضور .

وتعليقاً على الفيديو، أوضحت نجوى أنه التقط خلال حفلة أقامها نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي .

وكتبت : ” نجوى كرم ودبكة لبنانية من الحفلة الخاصة لدولة الرئيس إيلي الفرزلي ” .. كما نشرت صورة لها برفقة الأخير وهما يؤديان الدبكة .

وعلقت: ” شمس الغنية نجوى كرم وأهل زحلة والبقاع يكرّمون دولة الرئيس إيلي الفرزلي بحفل خاص احتفالاً بتعيينه ” نائب رئيس مجلس النواب ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5848 ] نشر منذ 1 ساعة

وصدق المثل يمووووووووووووووووت الزمار وصوابعه تتحرررررررررررررررررررررك

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