” اليود ” السبب الأكثر شيوعا لقصور الغدة الدرقية

برلين(صدى):

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن نقص اليود يعد السبب الأكثر شيوعًا لقصور الغدة الدرقية، حيث تحتاج إليه الغدة لإنتاج الهرمونات.

وبناء عليه يؤدي نقص اليود في الجسم إلى حدوث خلل بالهرمونات وبعملية الأيض أيضًا، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال ملاحظة بعض الأعراض مثل تضخم الغدة الدرقية ومشكلات الدورة الدموية وزيادة الوزن والتعرق الشديد واضطرابات سريان الدم واضطرابات نظم القلب واضطرابات التركيز، بالإضافة إلى تساقط الشعر وجفاف البشرة.

ويمكن إمداد الجسم باليود من خلال تناول الأطعمة الغنية به مثل السلمون البحري والبروكلي وفِطر الشامبنيون والمكسرات بالإضافة إلى استخدام ملح الطعام اليودي. وعلى أية حال ينبغي استشارة اختصاصي غدد صماء للتحقق من الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الأعراض.