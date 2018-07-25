المدينة الشبابية بجدة تؤهل 98 متدربا للقيادة الإجتماعية

حسين العلي(صدى):

تتواصل الدورات التدريبية في ملتقى المدينة الشبابية بجدة المقامة حاليا بدعم ورعاية مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية حيث أقيمت دورتان

الأولى بعنوان ( كيف تكون قائدا اجتماعيا ) قدمها المدرب والمستشار التربوي حسن أحمد الزهراني مشرف التدريب بالملتقى حضرها ٥٠ متدربا تفاعلوا مع الدورة لمدة يومين حيث تحدث المدرب عن العمل الإجتماعي وأهميته في المجتمع وكيف يمكن أن يصنع القائد الإجتماعي وأهم الصفات والمزايا التي يجب أن يتحلى بها ..

في المقابل قدم المهندس تركي الجدعاني دورة أخرى بعنوان ( التخلص من المشاعر السلبية ) .. تحدث فيها عن أسبابها وكيف تنشأ وكيف يمكن التخلص منها بتقنيات محددة ..

حضر الدورة ٤١ متدربا شاركوا على مدار يومين

قدمت في نهاية الدورة الدروع والشهادات للمشاركين..

الجدير بالذكر أن فعاليات الملتقى مستمرة حيث تقام غدا دورتين الأولى بعنوان القبعات السبع يقدمها د. ماجد قنش والثانية بعنوان القراءة السريعة للمدرب عبد الله الجهبلي .

جميع الدورات مجانية بدعم ورعاية مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية وتستمر حتى ١٧ ذو القعدة ١٤٣٩ .