بالصور.. نائب أمير نجران يزور المصاب لسلوم

نجران(صدى):

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران اليوم، على صحة المصاب رئيس رقباء حسين بن سعود الخضرة لسلوم، أحد منسوبي إدارة الجوازات بمنفذ الوديعة، خلال زيارة قام بها سموه بمستشفى الملك خالد، حيث يتلقى العلاج، إثر تعرضه لحادثة إطلاق نار في منفذ الوديعة الأسبوع الماضي، متمنيًا له الشفاء العاجل.

من جهته, عبر رئيس رقباء لسلوم عن شكره وامتنانه للقيادة الحكيمة – أيدها الله -، ولسمو نائب أمير منطقة نجران على زيارته ومشاعره الطيبة التي كان لها بالغ الأثر في نفسه.

رافق سموه خلال زيارته مدير جوازات منطقة نجران العميد سليمان بن صالح السليمان.