نشر : منذ 3 ساعات 2٬364 2 حوادث بعد افتتاحه بساعات.. مصرع امرأة وإصابة آخرين في حادث سير بجسر مطار نجران نايف السالم(صدى): شهد جسر مطار نجران، حادث سير راح ضحيته إمراة، فضلًا عن إصابة شخصين أخرين. وجاء ذلك بعد ساعات فقط من افتتاح حركة السير بجسر مطار نجران، يوم أمس الثلاثاء. الوسوم:نجران
زائر[ عدد التعليقات: 2518 ] نشر منذ 2 ساعتين
يلا لابد من قفل الجسر التجربة فشلت للاسف
الله يرحمهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31417 ] نشر منذ 2 ساعتين
للأسف التهور عندنا واصل لأبعد حدوده
الناس تبي تقلب السيارات طيارات
وتقتل نفسها بنفسها
وش اتسوي لهم
لكني أقولها ومازلت أكررها
لابد من رفع أسعاااار الوقود لأعلى مستوى
إذا مايوصل التانكي فل ل400ريال ولا مافي فايدة
لحد يزعل من كلامي
هذا أنسب حل للحد من مسلسل الحوادث وأنهار الدم كل يوم
لاصار البزين غالي معد نحتاج ساهر
الناس بتهجد وبتحسب الف حساب للمشوار الواحد