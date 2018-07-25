بعد افتتاحه بساعات.. مصرع امرأة وإصابة آخرين في حادث سير بجسر مطار نجران

نايف السالم(صدى):

شهد جسر مطار نجران، حادث سير راح ضحيته إمراة، فضلًا عن إصابة شخصين أخرين.

وجاء ذلك بعد ساعات فقط من افتتاح حركة السير بجسر مطار نجران، يوم أمس الثلاثاء.