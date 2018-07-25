زوج يكتشف أن زوجته ” رجل ” بعد 20 سنة زواج

بروكسل(صدى):

تلقى رجل مدينة آنفر في بلجيكا، يسمى جان ويبلغ من العمر 64 عامًا صدمة مروعة، عقب اكتشافه أن زوجته لم تكن إلا رجلًا قبل أن تجري عمليات جراحية لتتحول إلى أنثى.

وكانت زوجته ” مونيكا ” ، وهي امرأة شابة جميلة من أصل أندونيسي، تعمل لدى أخته مقابل استضافتها في منزلها، ولكنه بعد 20 سنة زواج اكتشف أنها كانت رجلًا، قائلًا: ” لقد شعرت بأنني تعرضت للاعتداء. ”

وأكد الزوج أنه لم يشك في الأمر لحظة واحدة، مضيفًا: ” عندما ارتبطنا في علاقة، وكان عمرها عندها 27 سنة، سألتها إذا كانت ترغب في إنجاب أطفال. وأجابت أنها لا تريد. كنت سعيدًا بجوابها لأن عمري كان وقتها 44 سنة وكان لدي 4 أولاد من زواجين سابقين. ”

وتابع: ” لم أطرح أبدًا أسئلة على نفسي. كانت تأخذ حبة منع الحمل، وتتصرف كما لو أن لديها دورتها الشهرية لقد كانت تفعل كل شيء كي تخفي الحقيقة، حتى خلال علاقاتنا، لم ألاحظ شيئًا. “