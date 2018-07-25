جاهزية المواقع الصحية لإستقبال الحجاج من ذوي الاحتياجات الخاصة 

حسين العلي(صدى):

قامت ادارة التأهيل الطبي بصحة مكة المكرمة بجولات ميدانية للمواقع التابعة للشؤون الصحية بالمشاعر المقدسة؛ للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الحجاج من ذوي الاحتياجات الخاصة،ضمن جولات صحة مكة للمشاعر المقدسه

وأبانت صحة مكة المكرمة أن هذه الجولة ضمن العديد من الجولات التي قام بها مسؤولي صحة مكة المكرمة بتوجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل حمزة مطير، للإستعداد لموسم الحج، لتقديم أجود الخدمات الطبية لحجاج بيت الله الحرام من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

مؤكدة جاهزية جميع المواقع والكوادر الطبية لإستقبال ضيوف الرحمن وفق الخطة الصحية التي وضعتها وزارة الصحة لهذا الموسم بدعم وتوجيه من خادم الحرميين الشريفيين ومتابعة حثيثة من معالي وزير الصحة ومستشار خادم الحرميين الشريفيين امير منطقة مكة المكرمة وعمل دؤوب من منسوبي صحة مكة.