” ثمانيني ” يتجرد من الرحمة ويغتصب طفلة عدة مرات

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تحول رجل متقاعد يُدعى ألكساندر والش، من معاني الرحمة، وأقدم على اغتصاب طفلة ” 10 أعوام ” عدة مرات؛ بعد أن تعرف عليها.

وبالتطرق للتفاصيل، علمت الفتاة من درس تلقته في مدرستها عن الصحة الجنسية أن ما تعرضت له أمر غير أخلاقي؛ لذا أبلغت والدتها عما كان يحدث معها يوميًا عند خروجها من المنزل.

وقامت ” الأم ” بالإبلاغ عن ” والش ” ، الذي تم القبض عليه؛ حيث اعترفت الضحية بما فعله الجاني معها، قائلة: ” كنت أظن أن ما فعله أمر عادي، ولكن بعدما عرفت الحقيقية أصبحت، لا أرغب في الحياة وأردت أن أنتحر، ولكن في النهاية قررت أن أخبر والدتي ” .

يُذكر أن ” والش ” اعترف بجريمته، وأشار القاضي أنه من المتوقع حبس الجاني 9 سنوات فقط؛ لأن عمره تخطى الثمانين وأنه ليس بصحة جيدة لكي يتم الحكم بأكثر من ذلك.