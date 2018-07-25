أمير القصيم يستقبل النائب العام

بريدة(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم, معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب يرافقه عدد من قيادات النيابة العامة.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المشتركة والمتعلقة بأعمال النيابة العامة بالمنطقة وتطويرها.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بالشيخ سعود المعجب والوفد المرافق له, منوهاً سموه بما يحظى به جهاز النيابة العامة من رعاية واهتمام من قبل قيادة هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – , الذي أسهم في تحقيق أعلى المستويات العدلية بما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف المرجوة منه وفقاً لمنهج هذه البلاد والقائمة على كتاب الله وسنة نبيه, سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والسلامة والنماء الدائم.

من جانبه أعرب معالي النائب العام, عن سعادته بلقاء أمير منطقة القصيم, وبحث الأمور المتعلقة بأعمال النيابة العامة وسبل تطويرها بين الأجهزة الحكومية وفي مقدمتها إمارة المنطقة بما يحقق العدالة والمساواة, سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لك ما فيه الخير والفائدة.

حضر الاستقبال معالي وكيل النائب العام شلعان بن راجح بن شلعان، ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان، ورئيس فرع النيابة العامة بالقصيم مساعد السيف.