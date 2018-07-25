  • الأربعاء 25

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو والصور.. مباراة تنتهي باشتباكات عنيفة بين لاعبي الفريقين

بالفيديو والصور.. مباراة تنتهي باشتباكات عنيفة بين لاعبي الفريقين

بالفيديو والصور.. مباراة تنتهي باشتباكات عنيفة بين لاعبي الفريقين
نواف السالم(صدى):

تحولت المباراة التي جمعت بين فريقي شيفيلد وينسداي ومانسفيلد الإنجليزيين، إلى حلبة مصارعة؛ حيث شهدت اشتباكات عنيفة بعد انتهاء المواجهة الودية التي جمعتهما، وانتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف.

واشتبك حوالي 22 لاعبًا، بعد انطلاق صافرة النهاية؛ بينما انهالت أعداد من اللكمات من بعض اللاعبين، وسالت الدماء من فم أحدهم، كما تدخل رجال الأمن وعدد من العاملين في الملعب للفصل بين اللاعبين.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2189 ] نشر منذ 2 دقيقتين

هذه لا تسمي رياضه الله يهدي الجميع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *