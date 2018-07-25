كفى تقيم برنامجا صيفيا لنزيلات إصلاحية ذهبان

نايف السالم(صدى):

أقام القسم النسائي بجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات برنامجاً صيفياً متنوعاً بإصلاحية ذهبان وذلك لتوعية النزيلات وتثقيفهم بأضرار التدخين.

وبيّنت مديرة القسم النسائي بجمعية كفى بجدة الاستاذة سلوى سروجي أن البرنامج والذي يمتد على مدى الشهر الحالي يتضمن لقاءات تثقيفهم في كافة الجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية والسلوكية وتوعية النزيلات بأضرار التدخين, يصاحبها فعاليات ترفيهيه ومسابقات ثقافية وحركية وهدايا عينيه .

وأشارت سروجي أن هذه الفعاليات التي تقيمها كفى من واجبها كجمعية رؤيتها ورسالتها السعي لمكافحة التدخين والمخدرات وتحصين المجتمع وتوعيته من أضرارهما ومساعدة الراغبين في العلاج منهما تحت شعار ايجاد مجتمع خالٍ من وباء التدخين بكافة صوره وأشكاله وابراز فكرة أنه سلوك غير حضاري.