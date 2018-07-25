فتاة تلقي بنفسها من الطابق الرابع وتترك رسالة: ” عايزة أتجوز اللي بحبه “
شهدت محافظة القليوبية بمصر، اليوم الأربعاء، واقعة انتحار فتاة عشرينية، ألقت بنفسها من شقتها بالطابق الرابع بمنزلها، وذلك بعد أن رفضت أسرتها زواجها من شاب تربطها به علاقة عاطفية.
وورد بلاغًا من الأهالي إلى الأجهزة الأمنية بالمحافظة، أفاد بقيام فتاة بإلقاء نفسها من الطابق الرابع على الأرض، لتلقى مصرعها على الفور، وعليه، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبمناظرة الجثة، اتضح وجود إصابات في الرأس ونزيف داخلي بها.
وتبيّن من خلال التحريات، أن الفتاة المُنتحرة كانت تحب شابًا وتربطها به علاقة عاطفية، وحين تقدم لخطبتها رفضته أسرتها بغرض تزويجها من آخر، مما دفع الفتاة للتخلص من نفسها بالانتحار.
والغريب في الأمر، أن الفتاة قبل أن تلقي بنفسها من الطابق الرابع، تركت رسالة لأهلها، كتبت فيها: ” عايزة أتجوز اللي بحبه ” ، فيما تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.
أبو مها[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 3 ساعات
استغفر الله لادنيا لا دين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31417 ] نشر منذ 3 ساعات
تضع المرأة يدها على فمها وهي تبكي🙊
ويضع الرجل يده على عينه وهو يبكي🙈
كل واحد منهم عارَف من أين تكثر ذنوبه
يقطططططع الحب وسنينه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
رااايق[ عدد التعليقات: 5008 ] نشر منذ 2 ساعتين
كتبت فيها: ” عايزة أتجوز اللي بحبه ” *!!
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وإيش الفايدة اللحين (عايزة أتجوز اللي بحبه) *** تجوزيه اللحين فيها جهنم بعد أنتحارك **!!
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لا حول ولا قوة إلا بالله ** أستغفر الله وأتوب إليه *!!!