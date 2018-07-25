فتاة تلقي بنفسها من الطابق الرابع وتترك رسالة: ” عايزة أتجوز اللي بحبه “

القاهرة(صدى):

شهدت محافظة القليوبية بمصر، اليوم الأربعاء، واقعة انتحار فتاة عشرينية، ألقت بنفسها من شقتها بالطابق الرابع بمنزلها، وذلك بعد أن رفضت أسرتها زواجها من شاب تربطها به علاقة عاطفية.

وورد بلاغًا من الأهالي إلى الأجهزة الأمنية بالمحافظة، أفاد بقيام فتاة بإلقاء نفسها من الطابق الرابع على الأرض، لتلقى مصرعها على الفور، وعليه، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبمناظرة الجثة، اتضح وجود إصابات في الرأس ونزيف داخلي بها.

وتبيّن من خلال التحريات، أن الفتاة المُنتحرة كانت تحب شابًا وتربطها به علاقة عاطفية، وحين تقدم لخطبتها رفضته أسرتها بغرض تزويجها من آخر، مما دفع الفتاة للتخلص من نفسها بالانتحار.

والغريب في الأمر، أن الفتاة قبل أن تلقي بنفسها من الطابق الرابع، تركت رسالة لأهلها، كتبت فيها: ” عايزة أتجوز اللي بحبه ” ، فيما تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.