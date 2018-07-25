” التقاعد ” تعلن عن إيداع معاشات شهر يوليو

عادل الحربي (صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم الأربعاء، عن إيداع معاشات شهر يوليو وبدل غلاء المعيشة لـ ” المتقاعد والمستفيد والوكيل ” .

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، الخطوات التي يمكن من خلالها التأكد من إيداع المعاش، وهي ” التأكد من الحساب لدى البنك، الاتصال وقت العمل الرسمي على الرقم 8001248889 ” .