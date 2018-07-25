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” التقاعد ” تعلن عن إيداع معاشات شهر يوليو

” التقاعد ” تعلن عن إيداع معاشات شهر يوليو
عادل الحربي (صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم الأربعاء، عن إيداع معاشات شهر يوليو وبدل غلاء المعيشة لـ ” المتقاعد والمستفيد والوكيل ” .

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، الخطوات التي يمكن من خلالها التأكد من إيداع المعاش، وهي ” التأكد من الحساب لدى البنك، الاتصال وقت العمل الرسمي على الرقم 8001248889 ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2014 ] نشر منذ 11 دقيقة

الله يجزيكم خير بس المشكله عيد الحج يوم 25 يعنى بعد العيد يا تقدمون الراتب يا تا خرون العيد وتكلمون الزعاق قلوا نظرا لظروف المتقا عدين هههههههههههههههههههه او كم رقمه واكلمه

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