بالفيديو.. طفلة مصابة بالسرطان تطلب من المواطنين التبرع لها بالدم
أظهر مقطع فيديو مؤثر للطفلة ” نوال الغامدي ” المصابة بالسرطان، مناشدتها لجميع المواطنين القادرين على التبرع لها بالدم نظرًا لحاجتها العاجلة إليه، بسبب ظروف مرضها.
ودعت الطفلة المواطنين إلى الذهاب إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، في مقطع فيديو مؤثر، قائلةً: ” اللي يقدر لا تبخلوا علي ” ؛ فيما تمنى الجميع لها الشفاء ومناشدة القادرين على مساعدتها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31400 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يشفيها
أتمنى من الجميع مساعدتها
وأنا أولكم
أبشري يانوال
وسأقوم بنشر رسالتك لجميع المضافين لدي
في القروبات
وأبشري باالخير.
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2516 ] نشر منذ 4 دقائق
اسال الله ان يشفيها وهو القادر على كل شي
ويارب لا تحرم هذي الابتسامة الحياة والسعادة