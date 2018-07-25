” مورينيو ” يكشف عن وضع فريقه بالموسم الجديد

نواف السالم(صدى):

كشف جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، أن فريقه سيبدأ الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في وضع سيء؛ حيث تسببت عطلات ما بعد كأس العالم في حصوله على وقت قصير لإعداد لاعبيه مقارنة بأندية أخرى.

وأوضح ” مورينيو ” أن عدم قدرته على تدريب تشكيلة كاملة سيظهر تأثيرها عندما يستضيف ” ليستر سيتي ” ، ثم زيارة ” برايتون آند هوف ألبيون ” في أول مباراتين للدوري.

وتابع: ” الوضع ضد ليستر وبرايتون ليس جيدًا بالنسبة لنا، ويمكنني القول إن المباراة الثالثة سنلعب ضد فريق توتنهام هوتسبير يواجه الموقف ذاته، وأعتقد أنه بعد ثلاثة أسابيع ستكون الأمور على ما يرام، لكن في أول مباراتين علينا القتال للحصول على نقاط؛ لأننا بحاجة إليها ” .

يُذكر أن ” يونايتد ” يستعد للموسم الجديد بالمشاركة في كأس الأبطال الدولية، حيث يلعب اليوم الأربعاء، ضد ميلان الإيطالي خارج لوس آنجليس، ويغيب العديد من لاعبي الفريق الأساسيين.