جمعية الثقافة والفنون بمحافظة جدة تختتم ورشة النحت غدا الخميس

حسين العلي(صدى):

تشهد جمعية الثقافة والفنون بجدة غداً الخميس اختتام ورشة النحت بالطين وذلك ضمن برامج لجنة الفن التشكيلي للفنان نبيل طاهر بمشاركة عدد كبير من المهتمين والتي استمرت لأسبوعين كاملين

حيث بين الاستاذ نبيل طاهر رئيس لجنة الفنون التشكيلية بالجمعية ان هذه الورشة تأتي انطلاقا من بعض البرامج التي ادرجت في فعاليات الجمعية والتي تتمحور حول الاستفادة من الطين والمجسمات التي تحاكي الواقع .

وبين ان الهدف من الورشة هي رفع مهارات المشاركين للوصول لمرحلة يستطيعوا ترجمة افكارهم الفنية الى مجسمات

حيث تم تدريب المشاركين على كيفية الوصول الى مراحل التعبير الفنية بنحت المجسمات والتدريب على أعمال التشكيل وكذلك تعلم اساليب النحت والاجزاء المكونة للجسم المنحوت .

وأشاد الاستاذ محمد ال صبيح مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة بما وجده من مستويات فنية من المشاركين في الورشة

مشيراً إلى أن العديد منهم يحظى بقدرات واعدة تؤهله للمشاركة في ورش اخرى متنوعة لاعمال وفنون النحت

وتولي الجمعية جل اهتمامها بأن يحظى شباب الوطن كل الاهتمامات لتنمية مهاراتهم واستغلال اوقاتهم في التعلم والتدرب لمثل هذه الاعمال التي ستعود بالنفع لهم كفيل بأن يمثلوا وطنهم في المحافل والمسابقات سواء المحلية او الدولية .