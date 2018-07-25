أسرع وصفة لترطيب ونضارة البشرة الجافة في الصيف

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أكدت أمل العيسوي خبيرة التجميل، أنه يمكن لصاحبة البشرة الجافة أن تستمتع ببشرة رطبة ونضرة، بخطوات بسيطة، ومن خلال ماسك سريع وفوائده مذهلة .

المكونات:

5 ملاعق لوز مطحون 5 ملاعق عسل أبيض نقي

وتؤكد أمل أن اللوز يعمل على تقشير البشرة، ويخلصك من الجلد الميت، مما يساعد على بشره ناعمة ونضرة وخالية من أي حبوب.

والعسل يحتوي على مضادات للأكسده تساعد في إصلاح الجلد، ويساعد على إزالة بقع أشعه الشمس، وتجعلها نقيه، خالية من أي شوائب

الطريقة:

اخلطي اللوز المطحون مع العسل الأبيض جيدا، وضعيهم على الوجه والرقبه، وافركيهم بشكل دائرى من أسفل الرقبه لأعلى الوجه.

يترك الخليط على الوجه والرقبه لمده 15 دقيقة.

ويكرر مرتين في الأسبوع.