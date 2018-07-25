جوارديولا يرفض ضم نجم يوفنتوس

ماجد محمد(صدى):

رفض مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب جوارديولا، ضم نجم وسط يوفنتوس الإيطالي، البوسني ميراليم بيانيتش، إلى صفوف الفريق.

وأكد ” جوارديولا ” أنه ليس بحاجة إلى تدعيم صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، موضحًا: ” نحن جيدين حتى تلك اللحظة، لدينا أسابيع قليلة على نهاية سوق الانتقالات، سوق نحدد أهدافنا، لكن ليس الآن، نملك لاعبين جيدين في كل المراكز. ”

وأضاف: ” سوف نرى في الأيام المقبلة، هل سنوقع مع أحد أم ننتظر، ليس لدينا نقص في مركز الوسط الدفاعي، لأن لدينا لاعبين يستطيعون اللعب في كل مركز. ” ؛ فيما كانت التقارير تشير إلى موافقة يوفنتوس على التخلي عن صانع ألعابه بما لا يقل عن 80 مليون يورو في سوق الانتقالات الحالية.