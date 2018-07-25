أمير الرياض بالنيابة يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة

الرياض(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة بمكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض الشيخ تركي بن عبدالله الشليل, وعدداً من مسؤولي الفرع الذين قدّموا لسموه تقريراً عن عمل فرع الهيئة خلال الفترة الماضية.

وأثنى الأمير محمد بن عبدالرحمن على الجهود التي تبذلها الهيئة, مؤكداً سموه ضرورة تنسيق الجهود بين الهيئة والأجهزة كافة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.