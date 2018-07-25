هيئة الرياضة تعلن تشكيل لجنة للنظر في تسوية أحكام فض المنازعات

ماجد محمد(صدى):

كشفت الهيئة العامة للرياضة اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة للنظر في تسوية الأحكام الصادرة من غرفة فض المنازعات، في اتحاد القدم السعودي، لصالح اللاعبين السعوديين.

وأوضحت هيئة الرياضة في البيان الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، أن اللجنة ستبدأ في استقبال تقديم الأحكام الصادرة اعتبارًا من يوم الأحد القادم 29 يوليو الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق 9 أغسطس المقبل.

وأشارت ” الهيئة ” إلى أن ذلك عبر البريد الإلكتروني التالي: هنا ، أو زيارة مقر الهيئة العامة للرياضة في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهرًا.

وأكدت الهيئة أن إعلانها يقتصر على أصحاب القضايا الصادرة فيها أحكام من غرفة فض المنازعات، فيما سيسقط حق المطالبة لكل من لا يتقدم بعد هذه الفترة المحددة.