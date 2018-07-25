” الصحة ” تقترح مواجهة حرارة الأجواء بالمظلة المكيفة بمبادرتها ” حج و نجا “

حسين العلي(صدى):

أطلقت وزارة الصحة عبر برنامج المشاركة المجتمعية بمديرية الشؤون الصحية بمكة المكرمة برنامج الاستثمار الخيري لتوزيع مظلة مكة المكيفة على حجاج بيت الله الحرام من خلال توجيه الراغبين في التبرع بشراء المظلات الى شركة مظلة مكة وهم الموردون لهذه المظلة وملاك براءة الاختراع .

وذلك تماشياً مع شعارها المجتمعي «مكة مسؤلية الجميع.. والمشاركة المجتمعية هدفنا».

وأبانت صحة مكة المكرمة أن المظلة مصممة لتلطيف الجو بتخفيض درجات الحرارة مستخدمة تكنولوجيا تبريد الهواء برذاذ الماء، وهي الأنسب والأفضل في هذه الأجواء شديدة الحرارة، من أجل حج صحي وآمن.

وأكد مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير ، أن هذه المبادرة هي واحدة من المبادرات والأعمال التي تقدمها وزارة الصحة على الدوام من أجل ترسيخ القيم والمبادئ التي تتناسب مع طبيعة مجتمعنا وزيادة الوعي لنشر ثقافة المشاركة المجتمعية من أجل توسيع قاعدة المشاركة والتعاون في خدمة المجتمع.، وخصوصا حجاج وزوار بيت الله الحرام.

وأبانت مشرفة برنامج المشاركة المجتمعية بمديرية الشؤون الصحية بمكة المكرمة محاسن حسن شعيب أن هذه المبادرة (حج ونجا) تعتبر من مبادرات المشاركة المجتمعية بصحة مكة والتي تهدف الى توجيه موارد المجتمع وقدراته لمواجهة التحديات ذات الأولوية وحل مشكلات المجتمع بطرق أكثر مرونة وسرعة وابتكار.

منوهة بأن باب المساهمة مفتوح أمام الراغبين من الجمهور للمشاركة في هذا المشروع الخيري من خلال التواصل مع برنامج المشاركة المجتمعية بوزارة الصحة على الرقم التالي 0125429419

ايميل [email protected]

مبينة بأن برنامج المشاركة المجتمعية لا يستلم التبرعات المالية وإنما يتم إحالة المتبرعين إلى الجهة المختصة.