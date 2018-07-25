صحة الرياض تدشن الدورات التدريبية لبرنامج الفحص الاستكشافي للطلبة في المدارس

تركية البدر(صدى):

دشنت ” صحة الرياض ” اليوم الاربعاء الدورات التدريبية لبرنامج الفحص الاستكشافي للطلبة في المدارس، والذي سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج بمشيئة الله العام الدراسي القادم .

ويتناول البرنامج التدريبي عددا من المحاور تشمل : مبادرات الصحة المدرسية ، و مفردات الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس ، وطريقة التوثيق الالكتروني ، و طريقة الكشف عن فرط الحركة ، وتشتت الانتباه ، وصعوبة التعلم ، والكشف عن انعوجاج السلسلة الفقرية ، وأيضا الكشف عن تعاطي التدخين ، والاكتئاب في السن المدرسي ، و الكشف عن كتلة الجسم وحدة النظر ، وفحص السمع .

وقد صرحت الدكتورة فادية بنت عبدالله العجلان مدير ادارة الصحة المدرسية بمنطقة الرياض أن برنامج الفحص الاستكشافي يتم تنفيذه بالتنسيق مع إدارات التعليم وقد تم ترشيح 2800 مدرسة من المدارس لتنفيذ البرنامج بحيث تكون الأولوية للمجمعات المدرسية والمدارس التي يزيد عدد طلبتها عن 300 طالب ، وطالبــة والتي يتوفر فيها عيادة مدرسية ومرشد صحي.

وتم تشكيل الفرق الصحية لتنفيذ البرنامج بحيث يتكون الفريق من (طبيب وطبيبة ممرض و ممرضة وطبيب وطبيبة أسنان).

وافادت الدكتورة ابتسام بنت ناصر التميمي المنسق لبرنامج الفحص الاستكشافي في ادارة الصحة المدرسية بمنطقة الرياض ان تنفيذ البرنامج سينطلق مع بداية العام الدراسي بحيث يطبق في الفصل الدراسي الأول على طلبة الأول المتوسط والأول الثانوي ويستكمل في الفصل الدراسي الثاني على طلبة الأول والرابع الابتدائي. وستتم متابعة تنفيذ البرنامج بشكل مباشر من ادارة الصحة المدرسية بالرياض ورفع تقارير اسبوعية الى الادارة العامة للصحة المدرسية والتي وضعت عدة مؤشرات اسبوعية لمتابعة انجاز مراكز الرعاية الاولية في تنفيذ البرنامج. كما افادت ان منطقة الرياض نجحت العام الماضي في المرحلة التجريبية لهذا البرنامج حيث بلغت نسبة الانجاز 79 ٪ بفضل الله ثم جهود الزملاء والزميلات في المراكز المرشحة للتجربة وهي مركز صحي الازدهار ومركز صحي الناصرية ونطمح ان نحقق مزيد من النجاح في المرحلة الاولى والتي ستطبق العام القادم.