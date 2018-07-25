أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير شرطة المنطقة السابق

محمد السعران(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بالإمارة، اليوم, مدير شرطة منطقة الحدود الشمالية السابق اللواء ضيف الله العتيبي, الذي أحيل إلى التقاعد.

وأثني سمو أمير المنطقة على ما قدمه اللواء العتيبي وما بذله من جهود موفقه طيلة عمله السابق مديراً لشرطة المنطقة, متمنياً له التوفيق والسداد في جميع شؤون حياته, منوهاً بما يلقاه القطاع الأمني من دعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – , والرعاية والاهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

وسلَّم سموه اللواء المتقاعد العتيبي شهادة شكر وتقدير.

من جهته أعرب مدير شرطة الحدود الشمالية السابق, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما وجده من سموه على مستوى التوجيه والدعم خلال فترة تأديته عمله بشرطة المنطقة، وخدمة بلاده عبرها.