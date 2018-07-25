بالصور.. فيات تطرح باقات كروم إكسبيرينس لموديلات 500L و500X

واشنطن(صدى):

السيارات التي تطورها فيات للسوق الأوروبي لا تناسب السوق الأمريكي كما يبدو, وتعاني الشركة في المبيعات بشدة في الفترة الأخيرة وهو أمر يمكن رؤيته بوضوح في مبيعات طرازات مثل 500L و500X حيث باعت السيارة الأولى 157 نسخة في يونيو مقارنة بعدد 1482 نسخة بيعت منها في ديسمبر 2014 ، بينما باعت 500X عدد 514 نسخة مقارنة بما حققته في اكتوبر 2014 من مبيعات بلغت 2178 سيارة ، وبالتالي تفقد فيات المال بسرعة كبيرة في السوق الأمريكي والكندي مع طلب تجار فيات من الشركة في أمريكا بتأخير توفير دفعات اضافية للمبيعات بما يتجاوز الدورة الصناعية بسبب قلة مبيعات السيارتين.

والحل الذي توصلت له فيات للتعامل مع هذه المشكلة اضافة باقات Chrome Appearance وباقات Satin Chrome Appearance Group للسيارتين لجعلهما أكثر شعبية. وبجانب اللمسات الخاصة لهذه الباقات في مقدمة السيارتين والعاكس الخلفي ومصابيح الضباب والعجلات الألومنيوم 17 بوصة فلا يعرف مزيد من الاضافات توفرها هذه الباقة للسيارة 500L.

أما 500X فهي كروس أوفر ولهذا أضيف لها لمسات كرومية في باب الحقيبة الخلفية مع المصابيح الخلفية من حيث اطارها وعوراض التحميل فوق السقف ومصابيح الضباب والمصابيح الأمامية الأوتوماتيكية. وتتوفر الباقة في 7 ألوان لموديلات 500L وفي كل الألوان لموديلات 500X وتتكلف الباقة 495 دولار و695 دولار على التوالي ، أما نسخة 500X بالدفع الكلي فتتوفر بسعر 395 دولار لباقة Satin Chrome Group وتعتمد الباقة على الاصدار القياسية للسيارة Pop.

ويتوفر لفيات 500L محرك مالتي اير بشاحن توربيني مع مقصورة داخلية واسعة ومرنة مع كاميرا 360 درجة وتضيف الباقة الكرومية للسيارة مظهر أكثر اناقة وقوة.