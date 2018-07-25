في ظروف غامضة.. العثور على جثة زوجين مقتولين بفراش الزوجية

بيروت(صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية في لبنان، أمس الثلاثاء، من العثور على جثتي لبناني وزوجته مقتولين بمدينة زحلة، في منزلهما بفراش الزوجية، بواسطة طلقين ناريين، وذلك في جريمة مروعة وبظروف غامضة تحاول التحقيقات كشف ملابساتها.

ومن جانبه، أوضح الطبيب الشرعي الذي أجرى فحصًا على جثتي الزوجين، أن: ” نتائج الفحص أشارت إلى وجود دماء مرشوشة على يد الزوج داني؛ ما يرجح وفق مفاهيم الطب الشرعي أنها اليد التي أطلقت النار. ”

وتابع: ” من الصعب تصوّر أن يقوم طرف ثالث بوضع فوهة المسدس في فم الزوج دون وجود أي علامات على المقاومة من قبل داني، خاصة أنه يتمتع ببنية قوية، وقد يحتاج الأمر لأكثر من شخص حتى يتمكن من تنفيذ جريمته بهذه الطريقة. ”

وكان يعيش الزوجان في حياة زوجية عادية بلا أي مشاكل برفقة أطفالهم الثلاثة؛ مما يجعل رواية أن الزوج قام بقتل زوجته وانتحر إثرها بعيدة عن التصديق؛ فيما أشار آخرون إلى إمكانية وقوف طرف ثالث خلف الواقعة الأليمة.