الخضيري عن راقصي كيكي: سبحان من جعل للتافهين سوقا رائجة
علّق الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، على انتشار رقصة ” كيكي ” والتفاعل الكبير الذي لقيته بين كافة الفئات؛ معربًا عن استياءه من ذلك الانتشار.
وأوضح ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” أسوأ من ذلك هو التضخيم والترويج للتافهين وهم يقومون بالدعايات الزائفة الخادعة ليجمعوا الاموال من دعايات كاذبة على حساب متابعيهم.
وتابع الدكتور فهد الخضيري، قائلًا: ” سبحان من جعل للتافهين سوق رائجة، يروّجون لمن كسدت بضاعته فيجد لكل ساقطة لاقطة. “
طلال[ عدد التعليقات: 2230 ] نشر منذ 25 دقيقة
والله كلامك صحيح ١٠٠٪
عمار[ عدد التعليقات: 1034 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله يعطيك العافيه ويطول بعمرك يارب
همس[ عدد التعليقات: 341 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يهدينا ويهدي الجميع ويصلح الاحوال يارب 🙌
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1847 ] نشر منذ 24 دقيقة
ابيض وجة يا دكتور
انهم تافهين يتهافتون على التفة
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 12 دقيقة
” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” سبحان من جعل للتافهين سوق رائجة، يروّجون لمن كسدت بضاعته فيجد لكل ساقطة لاقطة. “ .. ممكن تغريدة كمان عن ” البضاعة ” المسرطنة بالأسواق التجارية ومحلات الجملة والبقالات ؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31387 ] نشر منذ 11 دقيقة
ههههههههه هههههههههههه
لاألوم الغرب إذا نعتونا باالقرود المقلده😂😂😂