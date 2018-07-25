الخضيري عن راقصي كيكي: سبحان من جعل للتافهين سوقا رائجة

عادل الحربي (صدى):

علّق الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، على انتشار رقصة ” كيكي ” والتفاعل الكبير الذي لقيته بين كافة الفئات؛ معربًا عن استياءه من ذلك الانتشار.

وأوضح ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” أسوأ من ذلك هو التضخيم والترويج للتافهين وهم يقومون بالدعايات الزائفة الخادعة ليجمعوا الاموال من دعايات كاذبة على حساب متابعيهم.

وتابع الدكتور فهد الخضيري، قائلًا: ” سبحان من جعل للتافهين سوق رائجة، يروّجون لمن كسدت بضاعته فيجد لكل ساقطة لاقطة. “