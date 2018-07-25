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الخضيري عن راقصي كيكي: سبحان من جعل للتافهين سوقا رائجة

الخضيري عن راقصي كيكي: سبحان من جعل للتافهين سوقا رائجة
عادل الحربي (صدى):

علّق الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، على انتشار رقصة ” كيكي ” والتفاعل الكبير الذي لقيته بين كافة الفئات؛ معربًا عن استياءه من ذلك الانتشار.

وأوضح ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” أسوأ من ذلك هو التضخيم والترويج للتافهين وهم يقومون بالدعايات الزائفة الخادعة ليجمعوا الاموال من دعايات كاذبة على حساب متابعيهم.

وتابع الدكتور فهد الخضيري، قائلًا: ” سبحان من جعل للتافهين سوق رائجة، يروّجون لمن كسدت بضاعته فيجد لكل ساقطة لاقطة. “


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2230 ] نشر منذ 25 دقيقة

والله كلامك صحيح ١٠٠٪

[ عدد التعليقات: 1034 ] نشر منذ 25 دقيقة

الله يعطيك العافيه ويطول بعمرك يارب

[ عدد التعليقات: 341 ] نشر منذ 24 دقيقة

الله يهدينا ويهدي الجميع ويصلح الاحوال يارب 🙌

[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 12 دقيقة

” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” سبحان من جعل للتافهين سوق رائجة، يروّجون لمن كسدت بضاعته فيجد لكل ساقطة لاقطة. “ .. ممكن تغريدة كمان عن ” البضاعة ” المسرطنة بالأسواق التجارية ومحلات الجملة والبقالات ؟

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