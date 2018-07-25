  • الأربعاء 25

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. أمن الطرق يكشف عن المستثنين من قرار منع دخول المقيمين لمكة بموسم الحج

أمن الطرق يكشف عن المستثنين من قرار منع دخول المقيمين لمكة بموسم الحج

أمن الطرق يكشف عن المستثنين من قرار منع دخول المقيمين لمكة بموسم الحج
نايف السالم(صدى):

أكدت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأربعاء، أن التعليمات المنظمة للحج تقضي بمنع دخول المقيمين للعاصمة المقدسة، اعتبارًا من تاريخ ٢٥-١٠-١٤٣٩هـ.

وأوضح ” أمن الطرق ” ، عبر الحساب الرسمي له على ” تويتر ” ، أنه يستثنى من ذلك، من لديه تصريح حج أو الصادرة إقامته من العاصمة المقدسة، أو الذين لديهم أعمال بالمشاعر خلال موسم الحج، شريطة حصولهم على تصريح عمل وتنقل من جهة الاختصاص.


الوسوم:,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2230 ] نشر منذ 47 دقيقة

الله يعطيكم الف عافيه

[ عدد التعليقات: 1034 ] نشر منذ 42 دقيقة

جزاكم الله خير جزاء علي جهودكم

[ عدد التعليقات: 1034 ] نشر منذ 38 دقيقة

جزاكم الله خير جزاء علي جهودكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *