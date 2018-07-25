أمن الطرق يكشف عن المستثنين من قرار منع دخول المقيمين لمكة بموسم الحج

نايف السالم(صدى):

أكدت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأربعاء، أن التعليمات المنظمة للحج تقضي بمنع دخول المقيمين للعاصمة المقدسة، اعتبارًا من تاريخ ٢٥-١٠-١٤٣٩هـ.

وأوضح ” أمن الطرق ” ، عبر الحساب الرسمي له على ” تويتر ” ، أنه يستثنى من ذلك، من لديه تصريح حج أو الصادرة إقامته من العاصمة المقدسة، أو الذين لديهم أعمال بالمشاعر خلال موسم الحج، شريطة حصولهم على تصريح عمل وتنقل من جهة الاختصاص.