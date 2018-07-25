بالصور.. تحويل موقع لمستودع لتخزين الكراتين المستعلمة بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قام مراقبو أمانة الطائف بمداهمة موقعًا حوّلته عمالة مخالفة إلى مستودع لتخزين الكراتين المستعملة وإعادة تدويرها، وتجميع بقايا الخبز الجاف؛ وذلك لأجل بيعها لأصحاب المواشي؛ حيث اتضح أن الموقع غير مرخّص، ومخالف لكل الاشتراطات الصحية والنظافة.

وبالتطرق للتفاصيل، ضبطت الفرق الرقابية بالبلدية كمية كبيرة من الكراتين وآلات الكبس، حيث تبين وجود عدد من العمالة المخالفة وعدم وجود تراخيص نظامية.

يُذكر أنه سيتم تطبيق الإجراءات الرادعة بحق العمالة المخالفة، مع وضع الموقع تحت الرقابة المباشرة؛ لمنع استغلاله مرة أخرى.