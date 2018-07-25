” العمل ” تكشف عن وضع المواطن الخليجي من قرار ” التوطين “

عادل الحربي(صدى):

ردت وزارة العمل على سؤال تقدم به أحد الأشخاص، وكان مفاده: ” هل يتم احتساب المواطن الخليجي ضمن التوطين ؟ ” .

وأجابت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” قائلة: ” الشخص الخليجي يعامل معاملة المواطن، حيث يسمح له بالعمل في جميع الأنشطة وبالمهن المقصورة على السعوديين ” .