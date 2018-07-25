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” العمل ” تكشف عن وضع المواطن الخليجي من قرار ” التوطين “

” العمل ” تكشف عن وضع المواطن الخليجي من قرار ” التوطين “
عادل الحربي(صدى):

ردت وزارة العمل على سؤال تقدم به أحد الأشخاص، وكان مفاده: ” هل يتم احتساب المواطن الخليجي ضمن التوطين ؟ ” .

وأجابت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” قائلة: ” الشخص الخليجي يعامل معاملة المواطن، حيث يسمح له بالعمل في جميع الأنشطة وبالمهن المقصورة على السعوديين ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2230 ] نشر منذ 55 دقيقة

اتمنى اعادة النظر في زوجة المواطن و زوج المواطنة للتنمية الاجتماعية و الحفاظ عليها من التشتت

[ عدد التعليقات: 2230 ] نشر منذ 55 دقيقة

المفروض الخليجي الأصل لا المتجنس

[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 6 دقائق

هل يوجد إمكانية وحرية التنقل ونظم مشتركة ” بدول الخليج ” لإمكانية العمل بين المواطنين العاطلين ؟

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