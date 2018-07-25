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بالفيديو.. أفضل طريقة لإدارة الميزانية المالية للمنزل

بالفيديو.. أفضل طريقة لإدارة الميزانية المالية للمنزل
أماني الغامدي(صدى):

قال الدكتور عامر عاشور خبير ومستشار مالي ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” صباح الخير ياعرب ” ، أنه ليس هناك أساسيات لمن يتولى الميزانية بالمنزل ، فلازم أن يلتزم به من لديه القدرة على التصرف ، وهناك بعض الأسر تتفاوت بين الحريصين والمنفين بين الرجل والمرأة .

وتابع ، إذا كانت المرأة مصرفه ، يجب وضع سقف لها وتحديد مبلغ معين يعطيه الرجل لها للتصرف به ، فميزانية الأسرة تؤدي سوء التصرف بها إلى مشاكل نفسية وأسرية وأجتماعية .

وقدم الدكتور نصائح لترتيب ميزانية الاسرة ، وهي : أن لا تؤجل المصاريف الأساسية ، أن يجعلوا ميزانيتهم مقرؤه وتحديد ما يتم صرفه ، أكتب ما تنفق حتى تعرف أين يذهب راتبك ، توزيع أدوار الشراء على أفراد الأسرة بشكل صحيح حتى لا تٌصرف الميزانية بدون فوائد مع دمج الرواتب بين الزوجين ، يجب أن يكون هناك شخص واحد فقط يدير الميزانية ، يجب وضع بند إدخار بالميزانية .


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