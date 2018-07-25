” الغذاء والدواء ” تكشف عن مخالفات فنية في معسل الفواكه المستورد

حمود العنزي(صدى):

تمكنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من الكشف عن وجود مخالفات فنية في التبغ المعسل برائحة الفواكه، المستورد من خارج المملكة، حيث تبيّن أن المنتج به زيادة نسبة مادة الجلسرين الذي يتحول لمادة سامة عند احتراقه.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك يعد مخالفة واضحة للوائح الفنية في هذا الشأن، مؤكدة على جميع المستوردين ألا تزيد نسبة الجلسرين النقي في المنتج على 10 أجزاء لكل 100 جزء من وزن المنتج.

جدير بالذكر، أن مادة الجلسرين تعد ذات تأثير في المعسل، حيث تجعله شديد الرطوبة، ولا يحترق تلقائيًا بشكل سريع، وعند احتراق الجلسرين، يتحول إلى مادّة سامّة، يطلق عليها ” الأكرولين أو الأكرالدهيد ” ، والتي تعتبر مادّة مسرطنة.