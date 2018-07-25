نايف السالم(صدى):

أعلنت قوات التحالف العربي، عن محاولة هجوم إرهابي حوثي على ناقلة نفط سعودية بالبحر الأحمر.

وأوضحت قوات التحالف العربي، أن الناقلة تعرضت لأضرار بسيطة، كادت أن تتسبب مليشيات الحوثي الإيرانية في كارثة بيئية.