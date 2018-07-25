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هجوم إرهابي حوثي على ناقلة نفط سعودية بالبحر الأحمر

هجوم إرهابي حوثي على ناقلة نفط سعودية بالبحر الأحمر
نايف السالم(صدى):

أعلنت قوات التحالف العربي، عن محاولة هجوم إرهابي حوثي على ناقلة نفط سعودية بالبحر الأحمر.

وأوضحت قوات التحالف العربي، أن الناقلة تعرضت لأضرار بسيطة، كادت أن تتسبب مليشيات الحوثي الإيرانية في كارثة بيئية.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2190 ] نشر منذ 2 ساعتين

حسبي الله ونعم الوكيل

[ عدد التعليقات: 1461 ] نشر منذ 2 ساعتين

جهنم لهم وبئس المصير سيعذبهم الله عذاب اليم

[ عدد التعليقات: 1847 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب وش تنتظرون اكثر لتحرير الحديدة
اتنتظرون الحوثي يصدق بما يقول ويتعهد
والله لم ولن يصدق اقصعو رقابهم وريحونا من تعنتهم في الحديدة

[ عدد التعليقات: 2014 ] نشر منذ 20 دقيقة

لا يهمونك كلها من الا مم المتحده

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