هجوم إرهابي حوثي على ناقلة نفط سعودية بالبحر الأحمر
أعلنت قوات التحالف العربي، عن محاولة هجوم إرهابي حوثي على ناقلة نفط سعودية بالبحر الأحمر.
وأوضحت قوات التحالف العربي، أن الناقلة تعرضت لأضرار بسيطة، كادت أن تتسبب مليشيات الحوثي الإيرانية في كارثة بيئية.
ماجد[ عدد التعليقات: 2190 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله ونعم الوكيل
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1461 ] نشر منذ 2 ساعتين
جهنم لهم وبئس المصير سيعذبهم الله عذاب اليم
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1847 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب وش تنتظرون اكثر لتحرير الحديدة
اتنتظرون الحوثي يصدق بما يقول ويتعهد
والله لم ولن يصدق اقصعو رقابهم وريحونا من تعنتهم في الحديدة
مغرد[ عدد التعليقات: 2014 ] نشر منذ 20 دقيقة
لا يهمونك كلها من الا مم المتحده