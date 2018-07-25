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بسبب تلفاز زوجته.. ترامب يصب غضبه على مساعديه

بسبب تلفاز زوجته.. ترامب يصب غضبه على مساعديه
واشنطن(صدى):

أوضحت صحيفة ” نيويورك تايمز ” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غاضب من موظفيه في البيت الأبيض؛ حيث أن تلفاز زوجته على متن الطائرة، خلال رحلتهما إلى الخارج، كان يعرض قناة ” سي إن إن ” ؛ مما جعل ” ترامب ” لم يكن راضيًا عن عدم الالتزام بالنظام.

وأشارت إلى أنه في بداية الرحلة يجب عرض قناة ” فوكس نيوز ” على شاشات التلفزة، وليس ” سي إن إن ” التي يعتبرها الرئيس الأمريكي من قنوات ” الأخبار المفبركة ” ، ولهذا السبب أثار الرئيس ” ضجة صغيرة ” على متن الطائرة.

وأكد البيت الأبيض أن عرض قناة ” فوكس نيوز ” سيصبح روتينيًا خلال رحلات الرئيس، بينما دخل ترامب في حالة عداء مع عدد من وسائل الإعلام، واصفًا إياها بـ ” أعداء الشعب ” ، و ” الأخبار المزيفة ” .


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