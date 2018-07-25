” العدل ” تكشف عن أهداف منصة ذكاء الأعمال

حمود العنزي(صدى):

كشفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن أهداف إنشاء منصة ذكاء الأعمال ” بنك البيانات العدلي ” .

وأوضحت ” العدل ” ، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن منصة ذكاء الأعمال ” بنك البيانات العدلي ” ، هي أداة يمكن من خلالها تتبع عمليات وزارة العدل لحظة بلحظة على المستويات كافة، وبحسب الصلاحيات المختلفة عبر توفير خدمات المعلومات والبيانات التحليلية.

وبيّنت الوزارة، أن أهداف إنشاء المنصة، تتمثل في كشف واقع المحاكم والقضايا وكتابات العدل وأعمال التوثيق، وتحقيق أعلى مستوى من دقة وجودة البيانات، وكذلك المساهمة في رسم الاحتياجات المستقبلية للمرافق العدلية، فضلًا عن الاعتماد على الأرقام في اتخاذ القرارات.

وأبانت ” العدل ” ، أن منتجات المنصة تشمل:

– ذكاء الأعمال: بوابة خاصة بمنسوبي الوزارة ومتخذي القرار والمسؤولين والمهتمين بالإحصاء.

– المؤشرات العدلية: تشمل بيانات وإحصائيات تعكس العمل والإنجاز في المرافق العدلية وهي متوفرة للجميع.

– البيانات التحليلية للمستفيدين: توفير أكثر من 450 تقرير تحليلي من جميع قطاعات وزارة العدل.

– التقرير البياني الشهري: تقرير دوري شهري يوفر مؤشرات الأداء لرصد واقع العمل بطريقة موثقة مع تحليل الأرقام وشرحها.