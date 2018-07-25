” العنزي ” يتمسك بالحصول على 16 مليونا من النصر

نواف السالم(صدى):

رفض حارس فريق النصر عبدالله العنزي، عمل تسوية مالية، متمسكا بكامل حقوقه لدى النادي، التي تقدر بـ 16 مليون ریال، في الوقت الذي تسعى إدارة سعود آل سويلم لتخفيض المبلغ بتسليم العنزي 10 ملايين ریال، ولم يتوصل الطرفان لحل من أجل إغلاق هذا الملف.

وترغب الإدارة النصراوية في عمل مخالصة مالية، على الرغم من بقاء سنة في عقده المبرم مع النادي الذي تم في عهد الرئيس الأسبق الأمير فيصل بن تركي، والذي مدته أربع سنوات؛ فيما كان العنزي ساهم في منع فريقه من تسجيل اللاعبين المحترفين مطلع الموسم الماضي.

وجاء ذلك، بعد أن تقدم بشكوى في لجنة فض المنازعات مطالبا برواتبه المتأخرة المقدرة بمليوني ریال بخلاف مقدمات عقوده المتأخرة، والتي وصلت لعشرة ملايين ریال، لكن إدارة النادي سلمته رواتبه كاملة ليتم السماح للنادي بقيد اللاعبين المحترفين في كشوفات النادي.