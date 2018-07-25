” العنزي ” يتمسك بالحصول على 16 مليونا من النصر
رفض حارس فريق النصر عبدالله العنزي، عمل تسوية مالية، متمسكا بكامل حقوقه لدى النادي، التي تقدر بـ 16 مليون ریال، في الوقت الذي تسعى إدارة سعود آل سويلم لتخفيض المبلغ بتسليم العنزي 10 ملايين ریال، ولم يتوصل الطرفان لحل من أجل إغلاق هذا الملف.
وترغب الإدارة النصراوية في عمل مخالصة مالية، على الرغم من بقاء سنة في عقده المبرم مع النادي الذي تم في عهد الرئيس الأسبق الأمير فيصل بن تركي، والذي مدته أربع سنوات؛ فيما كان العنزي ساهم في منع فريقه من تسجيل اللاعبين المحترفين مطلع الموسم الماضي.
وجاء ذلك، بعد أن تقدم بشكوى في لجنة فض المنازعات مطالبا برواتبه المتأخرة المقدرة بمليوني ریال بخلاف مقدمات عقوده المتأخرة، والتي وصلت لعشرة ملايين ریال، لكن إدارة النادي سلمته رواتبه كاملة ليتم السماح للنادي بقيد اللاعبين المحترفين في كشوفات النادي.
طلال[ عدد التعليقات: 2232 ] نشر منذ 3 ساعات
حقه الخطأ مو خطأه
ماجد[ عدد التعليقات: 2190 ] نشر منذ 3 ساعات
المفروض الإدارة السابقة تتحمل كامل المبلغ
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1461 ] نشر منذ 3 ساعات
والله هذا مايستاهل 10ريال
طاهر[ عدد التعليقات: 2190 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحولً هاذً وقته الحين🤦♂️
عمار[ عدد التعليقات: 1034 ] نشر منذ 3 ساعات
المفروض يرفعون عليه قضيه تهاون وتهرب وقلة حيا بالملعب ويعترف انه مايستحق ولا ربعها الا 2014 بس
عبدالرزاق[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب وشلون سجل نادي الفقر لاعبين جدد
سؤال مهم
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2516 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقول لا تترك ولا ريال هذي 6 ملايين مو لعب
اطلب حقك 16 مليون ريال وكمان خلي الضرائب هم يدفعونها هههههه