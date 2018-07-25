” الطيران المدني ” تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل لدبلوم الإطفاء والإنقاذ
أعلنت أكاديمية الطيران المدني، التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، عن فتح باب القبول والتسجيل للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ” قسم العلوم الطبيعية ” ، للالتحاق ببرامج الدبلوم والمسار السريع في تخصصي: ” الإطفاء والإنقاذ ” ، وتشغيل المطارات.
وأوضحت الأكاديمية، أنه يتم ذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1/8/2018م، حتى يوم 26/8/2018 ، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي:هنا
وبيّنت ” الطيران المدني ” ، الشروط المطلوبة بالمتقدمين للالتحاق بهذه البرامج، وتتمثل في:
-أن يكون سعودي الجنسية.
– ألا يقل عمره عن 18 عامًا ولا يزيد على 23 عامًا.
– أن تستوفي درجات معدله التراكمي والقدرات والاختبار التحصيلي النسب المطلوبة لكل تخصص.
– أن يكون حاصلًا على درجة لا تقل عن 40 في اختبار ” step ” للغة الإنجليزية من المركز الوطني للقياس.
– ألا يمضي على تخرجه أكثر من سنتين.
– أن يتجاوز الشروط الخاصة لكل تخصص من تخصصات الأكاديمية.
واشترطت أكاديمية الطيران المدني على المتقدم للالتحاق ببرنامج المسار السريع، مايلي:
– ألا يتجاوز عمره 28 عامًا وأن يكون حاصلًا على 4.5 في ” IELTS ” أو ما يعادلها.
– يشترط على المتقدم لوظيفة ” المُسعف ” أن يكون حاصلًا على دبلوم لا تقل مدته عن سنة بعد الثانوية ” حسب بطاقة التصنيف المهني المطلوبة من هيئة التخصصات الصحية ” .
فيما أشارت ” الطيران المدني ” ، إلى أن المتخرج من الأكاديمية، يحصل على شهادة دبلوم معتمدة في تخصصي: ” الإطفاء والإنقاذ ” ، وتشغيل المطارات، فضلًا عن تعيين جميع الخريجين في أي من مطارات المملكة، وفقًا لحاجة العمل.
ماجد[ عدد التعليقات: 2190 ] نشر منذ 3 دقائق
بالتوفيق للجميع يارب دايما 🙌
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1461 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الله الموفق و المستعان 👏