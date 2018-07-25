” الطيران المدني ” تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل لدبلوم الإطفاء والإنقاذ

عادل الحربي (صدى):

أعلنت أكاديمية الطيران المدني، التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، عن فتح باب القبول والتسجيل للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ” قسم العلوم الطبيعية ” ، للالتحاق ببرامج الدبلوم والمسار السريع في تخصصي: ” الإطفاء والإنقاذ ” ، وتشغيل المطارات.

وأوضحت الأكاديمية، أنه يتم ذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1/8/2018م، حتى يوم 26/8/2018 ، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي:هنا

وبيّنت ” الطيران المدني ” ، الشروط المطلوبة بالمتقدمين للالتحاق بهذه البرامج، وتتمثل في:

-أن يكون سعودي الجنسية.

– ألا يقل عمره عن 18 عامًا ولا يزيد على 23 عامًا.

– أن تستوفي درجات معدله التراكمي والقدرات والاختبار التحصيلي النسب المطلوبة لكل تخصص.

– أن يكون حاصلًا على درجة لا تقل عن 40 في اختبار ” step ” للغة الإنجليزية من المركز الوطني للقياس.

– ألا يمضي على تخرجه أكثر من سنتين.

– أن يتجاوز الشروط الخاصة لكل تخصص من تخصصات الأكاديمية.

واشترطت أكاديمية الطيران المدني على المتقدم للالتحاق ببرنامج المسار السريع، مايلي:

– ألا يتجاوز عمره 28 عامًا وأن يكون حاصلًا على 4.5 في ” IELTS ” أو ما يعادلها.

– يشترط على المتقدم لوظيفة ” المُسعف ” أن يكون حاصلًا على دبلوم لا تقل مدته عن سنة بعد الثانوية ” حسب بطاقة التصنيف المهني المطلوبة من هيئة التخصصات الصحية ” .

فيما أشارت ” الطيران المدني ” ، إلى أن المتخرج من الأكاديمية، يحصل على شهادة دبلوم معتمدة في تخصصي: ” الإطفاء والإنقاذ ” ، وتشغيل المطارات، فضلًا عن تعيين جميع الخريجين في أي من مطارات المملكة، وفقًا لحاجة العمل.