جامعة الجوف توقع عقد مشروع الدراسة التقويمية لبرامج طب الأسنان مع المركز الوطني للتقويم

حسين العلي(صدى):

وقعت جامعة الجوف عقداً مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي لتنفيذ مشروع الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لبرامج كلية طب الأسنان بالجامعة، حيث ستُعقد مجموعة من الزيارات واللقاءات التخصصية في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي، لتحقيق بنود العقد وأهدافه، التي تنبعث من خطة الجامعة الاستراتيجية بالتوافق مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ومن المقرر أن يُنفَّذ المشروع على مدار 18 شهراً تتخللها عمليات المشروع ومراحله، حيث سيتشكل فريق للمراجعة الخارجية، من المتخصصين والخبراء في مجال ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، الذين سيعملون على رسم الاتجاه العام ومحدداته، تمهيداً لتطبيق متطلبات الحصول على الاعتماد البرامجي للكلية، وفق جدول زمني نموذجي، وتنظيمات لوجستية، ودعم ومساندة خلال فترة التقويم.

وكان مدير الجامعة الدكتور إسماعيل البشري قد وقَّع الاتفاقية مع مدير المركز الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي بحضور وكيل الجامعة وعميد كلية طب الأسنان د. بدر الزارع، ووكيل التطوير والجودة د. أسامة عارف، مؤكداً خلال ذلك على أهمية تفاعل الطرفين وجديتهما في تفعيل بنود العقد وتطبيقه ، وبما يضمن تنفيذ عمليات فريق المراجعة الخارجية والمرافقين المحليين وفق المتفق عليه؛ لإنهاء إجراء الدراسة التقويمية، حيث ستجري توصيفات البرامج والمقررات الأكاديمية والتقارير الدورية عنها وفق نماذج المركز، لضمان تحقيق متطلبات الاعتماد.