“ البيئة ” تكشف عن نجاح زراعة الكاجو في المملكة

محمد السعران(صدى):

كشف مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان عن نجاحه في زراعة شجرة الكاجو في المنطقه وتسعى الوزارة إلى تقديم الشتلات والدعم الفني اللازم لزراعته في المناطق المناسبة في المملكة، وتوزيع الشتلات باسعارتشجيعيه للمزارعين و للمهتمين بزراعته، باعتباره ثمرة ذات مدخول اقتصادي عال.

وبين مدير مركز الأبحاث الزراعية في جازان المهندس أحمد السلامي أن الكاجو الذي تم جلبه من الفلبين إلى حقول المركز لأول مرة عام 1986 وأثبت الباحثون في المركز نجاحه في عدد من مناطق المملكة وزيادة إنتاجه في الأراضي الحامضية ذات المناخ الدافئ الرطب، مشيراً إلى أنه ينمو على شكل شجرة استوائية متوسطة الحجم ودائمة الخضرة. وأبدى المركز استعداده لتقديم الحلول الزراعية للمزارعين، وتوفير ٢٥٠٠ شتلة من الكاجو لتجهيزها في المرحلة الأولى، وتقديم كافة الخدمات الأخرى في ذلك، إضافة إلى البدء خلال الفترة المقبلة في ٣ حقول تجريبية. يشار إلى أن المركز أنشئ عام ١٩٧٢ ويعتبر نحاجه في زراعة المانجو أحد أهم أسباب انتشار زراعة المانجو في المملكة.